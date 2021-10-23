السكك الحديدية: محطة قطار الإسكندرية من المحطات ذات التراث الحضاري

قال المهندس حسين الرشيدي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن محطة قطار الإسكندرية ثاني محطات الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر وفي الشرق الأوسط، تأسست في عام 1856م، وتعتبر من المحطات ذات التراث الحضاري، فكان لزاما على الدولة المصرية تطويرها ورفع كفائتها حفاظا على هذا التراث المعماري والحضاري.

نرفع قدرات جميع محطات القطارات ونطور الهيئة

وأضاف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نرفع قدرات جميع محطات القطارات ونطور الهيئة في أكثر من محور، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على راحة المواطن ورفع كفاءة المحطات».

جرى التطوير بحرفية تامة وإعادة ترميم المحطة

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه جرى التطوير بحرفية تامة وإعادة ترميم المحطة إلى ما كانت عليه منذ عام 1856م، حيث جرى تصميم أعمال البنية الأساسية مثل الأرصفة والسكك وشبابيك التذاكر وإضافة كاميرات مراقبة للسيطرة على مداخل ومخارج المحطة.

تركيب بوابات أوتوماتيك للتحكم في الدخول والخروج

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه جاري العمل على تركيب بوابات أوتوماتيكة للتحكم في الدخول والخروج للمترددين على السكك الحديدية حفاظا على أمنهم وسلامتهم والانتقال من محطة القيام إلى محطة الوصول.

سنعمل على الانتهاء من أعمال التطوير خلال عامين

وواصل نائب رئيس هيئة السكك الحديدية: «نطور 708 محطة، وسنعمل على الانتهاء من أعمال التطوير خلال عامين، وانتهينا من تنفيذ نسبة كبيرة منها، رغم أننا نعمل تحت الحمل، أي نحافظ على سلامة التشغيل الحالي للمحطات وضمان الراكبين وفي نفس الوقت نستمر في أعمال التطوير».