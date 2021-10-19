«السكة الحديد»: انتهاء أعمال استخراج اشتراكات الطلاب 30 أكتوبر

أعلنت هيئة السكة الحديد، استمرار استخراج اشتراكات الطلبة، لليوم الحادي عشر على التوالي، تزامنا مع سير العملية التعليمية في أسبوعها الثاني، منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ العمل في مكاتب الاشتراكات الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 مساء، وذلك خلال الفترة من 9 أكتوبر الحالي، وحتى 30 من الشهر نفسه، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 15:00 مساء، وسيجري الانتهاء من عمل استخراج اشتراكات الطلبة يوم 30 أكتوبر الجاري.

السكة الحديد: نواصل العمل على استخراج اشتراكات الطلبة تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إلى إنّها وضعت لوحات إرشادية على نوافذ صرف اشتراكات الطلبة توضح شروط استخراج الاشتراكات، وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب، وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوهة إلى أن هناك تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%.

السكة الحديد: لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة

قال المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة وفرت جميع الإجراءات للتسهيل على الطلاب لاستخراج اشتراكات الطلبة، تزامنا مع الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد، في المدارس والجامعات، مؤكدا أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا في المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

أبو المكارم: وفرنا جميع الإجراءات للتسهيل على الطلاب لاستخراج اشتراكات الطلبة

وأكد أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة بمنع استقلال أي راكب القطارات بدون تذكرة، منوها إلى أن هناك غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها حال استقلال أي راكب القطارات الروسية دون دفع قيمة التذكرة.

ونرصد في السطور التالية، أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021، كالتالي:

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك يُستخرج لمدة 3 أشهر أو 9 أشهر.

3- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 حتى 400 كيلو مترا.

4- قيمة اشتراكات الطلاب تتراوح بين 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.