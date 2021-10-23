ضبط سلاح ومواد مخدرة في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتجار المواد المخدرة، من ضبط 34 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية، كما تم إلقاء القبض على تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الشابو والحشيش.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة اشترك فيها، ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث المركز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجارة المخدرات، لبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ضبط 3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش

وتمكنت الحملة من ضبط 3 بنادق آلية عيار 7,62 ×39 بالخزينة، و5 بنادق خرطوش عيار 12، طبنجة مجهولة الماركة والعيار مطموسة الأرقام بالخزينة، و20 فرد روسي محلى الصنع، و4 فرد خرطوش، طبنجة عيار 9 ملى سوداء اللون ماركة FXS، مطموسة الأرقام بالخزينة، و30 طلقة من ذات العيار.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 5 قصاصات بلاستيكية شفافة لجوهر الشابو المخدر يزنوا حوالي 25 جرام ومبلغ 15 الف جنيهاً، 2 هاتف محمول حيازة "محمد. ح. م" 41 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

34 قطعة حشيش

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط كل من "عبد الرحيم. ر. ج" 35 سنة عامل ومقيم الساحل مركز طهطا، "الأمير. ا. ع" 30 سنة عامل ومقيم الأقصر، وبحوزتهما 34 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 115 جراما، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

حررت المحاضر اللازمة للمهتمين، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.