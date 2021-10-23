بالمواعيد.. متى يبدأ فصل الشتاء 2021 في مصر؟

بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا منذ أيام قليلة، ليبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية فصل الشتاء، لذا تُجاوب «الوطن» على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين حاليا وهو متى يبدأ فصل الشتاء 2021 في مصر؟، مع عرض المواعيد المحددة لبدايته ونهايته.

بالتواريخ.. متى يبدأ فصل الشتاء 2021 في مصر

حددت الحسابات الفلكية المواعيد الكاملة سواء لبدء أو نهاية فصل الشتاء في مصر، وهي كالتالي:

1- أولا انتهاء فصل الخريف الجاري فلكيًا في يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ديسمبر القادم من العام الجاري.

2 - موعد بداية فصل الشتاء في مصر هو يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري.

3 - وينتهي فصل الشتاء فلكيًا في يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس القادم من عام 2022.

4 - على أن يبدأ فصل الربيع فلكيًا في اليوم التالي، وتحديدًا في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر مارس المقبل.

5 - وينتهي فصل الربيع فلكيًا يوم الاثنين الموافق 20 من شهر يونيو من العام المقبل.

عدد أيام فصل الشتاء 2021 في مصر

وكشفت الحسابات الفلكية أيضًا عدد أيام فصل الشتاء في مصر، حيث إنه سوف يستمر على مدار 88 يومًا.

السمات الرئيسية لفصل الشتاء

وفي السياق ذاته، يتسم فصل الشتاء بالعديد من السمات الرئيسية، وهي كالتالي:

1 - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار أيام الشتاء وهي 88 يومًا، وذلك في جميع أوقات اليوم سواء صباحًا أو مساء.

2 - هناك فرص كثيرة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار الخفيفة أو الغزيرة.

3 - في حالة حدوث عدم استقرار لدرجات الحرارة والطقس، يتم الإعلان قبلها من خلال هيئة الأرصاد الجوية، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.