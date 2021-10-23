تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 وأبرز مذيعيها أحمد أمين

قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل مستمر عن تردد قناة مدرستنا الجديد 2021، ما جعلها تتصدر محركات البحث، بهدف مشاهدة المواد التعليمية التي تعرض من خلال شاشاتها.

وتستعرض «الوطن» تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 على النايل سات، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة مدرستنا الجديد 2021

ونقلا عن وزارة التربية والتعليم، فإن تردد قناة مدرستنا الجديد2021، جاء على النحو التالي:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6 .

- الاستقطاب: أفقي.

مضمون قناة مدرستنا الجديد 2021

وتحتوي قناة مدرستنا 2021 على مواد تهدف لشرح وتبسيط جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، كما تتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح جميع المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

أحمد أمين وزهرة رامي على قناة مدرستنا 2021

وفي سياق متصل، كان قد أعلن في وقت سابق، انضمام الفنان الكوميدي أحمد أمين، لقناة مدرستنا التعليمية، بموسم جديد من برنامج «الفاميليا»، وهو برنامج يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.

كما أعلن تقدم المذيعة زهرة رامي، برنامج «تحت الـ16»، عبر قناة مدرستنا 2021، والمخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشة الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد للخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

موعد بث برامج شرح مناهج ابتدائي وإعدادي

أما عن موعد بث برامج شرح مناهج ابتدائي وإعداي، فكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بالصفوف من 5 ابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية، قائلا: «سوف تبدأ إذاعة البرامج التعليمية، لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الجاري».