احتفالية كبرى في جامعة بنها لتكريم أبطال حرب أكتوبر

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة كوكبة من أبطال حرب أكتوبر، وبحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة وطلاب الجامعة.

أسماء أبطال أكتوبر المكرمين بجامعة بنها

وخلال الحفل قام رئيس جامعة بنها بتكريم الحضور من أبطال حرب أكتوبر، وهم اللواء مهندس حسين مسعود، أحد أبطال القوات الجويه، واللواء أركان حرب محمد ربيع، الملقب بمهندس الصواريخ، واللواء علمي كامل، بطل معركة أبو عطوة، والبطل المقاتل علي عبد الغني، الذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات، والبطل المقاتل سمير نوح، بطل حرب الاستنزاف، والبطل المقاتل عبد الجواد سويلم، الملقب بالشهيد الحي، والبطل المقاتل مصطفى الحموي، بطل الدفاع الجوي، الذي أسقط 4 طائرات للعدو، والبطل المقاتل زغلول وهبة، بطل الدفاع الجوي، الذي أسقط طائرات العدو، والعقيد سامي قشطة، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة بنها.

وعلى هامش الاحتفالية، قام العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بإلقاء محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بنظريات التهديد الغربية وأجيال الحروب.

رئيس جامعة بنها: نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية

من جانبه، وجه الدكتور جمال سوسة التحية، نيابة عن أسرة جامعة بنها، لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن والتصدي للإرهاب الغاشم، مشيراً إلى أن نصر أكتوبر يُعد من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، تقوم أيضاً بمساهمة فعالة للتطوير والتنمية في كافة ربوع مصر، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب.

وأكد «سوسة» أن القوات المسلحة ستظل مدرسة الوطنية ومصنع الرجال في كل العصور، ومبعث اعتزاز وفخر لنا جميعاً، وستظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال، جيلاً بعد جيل، لتؤكد وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصري، الذي لقن العدو درساً لن ينساه في فنون القتال والتخطيط والخداع الاستراتيجي.