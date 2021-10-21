رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: محافظة قنا الأكثر إنجابا في مصر

تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، عن الأزمات التي تسببها الزيادة السكانية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: «عدد سكان العالم تجاوز الـ7 مليارات نسمة، والزيادة السكانية تتركز في الدول النامية، على عكس الدول الغنية التي تعاني من ندرة السكان».

وأكد عبدالقوي، أن «مصر هي الدولة رقم 3 من حيث الزيادة السكانية، في قارة أفريقيا، بمعدل زيادة 2 مليون ونصف مليون نسمة سنويًا، بينما نحتل الرقم 14 عالميًا، وهي نسبة مرتفعة للغاية، وهي مشكلة كبيرة جدًا جدًا، علينا العمل على تجاوزها في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها مشكلة معقده للغاية».

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: «قنا والمنيا وسوهاج الأكثر إنجابًا في مصر»

وأضاف خلال ورشة عمل الصحفيين والإعلاميين، حول القضية السكانية، والتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقانون تنظيم العمل الأهلي بمعهد التدريب والبحوث بالإسكندرية: «مشكلتنا إن عدد السكان يتزايد بشكل كبير، والتركيبة العمرية تعاني من خلل حيث لدينا أكثر من 35% من السكان، يحتاجون للإعالة».

عبدالقوي: عدد سكان مصر الآن يساوي نصف عدد سكان أوروبا

وقال عبدالقوي، إن محافظة «قنا» تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر إنجابًا، ويليها محافظات «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف»، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر الآن يساوي نصف عدد سكان قارة أوروبا، مؤكدًا أن أسباب ارتفاع الزيادة السكانية، يرجع إلى «ارتفاع نسبة الزواج المبكر والحمل المتكرر، وارتفاع نسبة البطالة بين السيدات، والفقر وانخفاض دخل الأسرة، والعادات والتقاليد، وعدم الفهم الصحيح للدين، وارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض نسبة الوفيات، بسبب الاكتشاف المبكر للأمراض، وانتشار العلاجات المتقدمة».

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة إن «الولادة القيصرية من أخطر الظواهر السلبية على مستوى العالم، وللأسف الشديد نعاني في مصر من هذه الظاهرة، حيث نعد من أول الدول عالميا في قائمة الولادة القيصرية».

واختتم: «قولا واحدا لازم نقلل معدل المواليد، ويجب أن نبحث عن حلول جديدة لحل هذه المشكلة التي تلتهم الاقتصاد وتستنزف الموارد بشكل مستمر».