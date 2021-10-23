قائد عسكري بحرب أكتوبر يشرح مهام الأسلحة في المعارك

قال العميد محمد عبدالقادر، قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، إن سلاح المدفعية لديه قوة نيران بالنسبة للقوات البرية، إذ أن النيران هي العنصر الأساسي والحاكم في العمليات الحربية، وفي حرب أكتوبر كان لهذا السلاح مهمتان رئيسيان، وهما المشاركة في التمهيد النيراني على قوات العدو أي تليين دفاعات العدو وإفقادها القدرة على المقاومة، وإحداث خسائر ومنع القوات التي لم تتعرض للخسائر من التعامل مع ما يحدث على القناة من إنشاء وعبور للقوارب.

سلاح الطيران المصري استهدف المطارات في عمق سيناء

وأضاف عبدالقادر، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن سلاح الطيران المصري استهدف المطارات في عمق سيناء، ومراكز القيادة والسيطرة الموجودة في أعماق بعيدة.

الشق الثاني لمهمة المدفعية هي معاونة أعمال قتال المشاة والمدرعات

وتابع قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، أن الشق الثاني لمهمة المدفعية هي معاونة أعمال قتال المشاة والمدرعات خلال مراحل المعكرة المختلفة: «أي أننا نكون تحت الطلب ونعمل على منع احتياطيات العدو من المشاركة في الهجوم»، «كنت متواجدا أعلى البرج الزجاجي الموجود أعلى مبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية، وهو مبنى معروف ويعمل لتدريب المرشدين، وحدث هذا الموقف في عام 1970 بعد وقف إطلاق النار وفقا لمبادرة روجرز، وكنا نراقب الوضع في سيناء وكان يأتيني تقرير يومي».

وواصل قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر «وفي تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا من أحد الأيام جاءني العميد محمد عبدالحليم أبو غزالة وكان قائد مدفعية الجيش الثاني في هذا التوقيت وذلك عندما كنت ملازما، قالي أنا جاي أشوف التقرير اللي أنت خاوتنا بيه كل يوم وبتقولي في دورية أنا جاي أشوفها بنفسي، وكان قائد مدفعية الجيش وجاي يستوثق من معلومة أرسلها ضابط صغير، وقلت له لسه مجتش، وسحب جركن وقعد عليه وقالي هقعد لحد ما أشوفها بنفسها، وبالفعل شافها ومشي لما وصلت».