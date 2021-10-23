إصابة 23 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 23 شخصا، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 8، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

خروج المصابين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 23 شخصا، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وذلك إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ونُقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى سمالوط النموذجي، أن معظم المصابين تقرر خروجهم بعد تماثلهم للشفاء والتأكد من سلامتهم الصحية، بعد تقديم كافه الخدمات الطبية والعلاجية لهم، لأن معظم الإصابات كانت بسيطة وسطحية ما بين سحجات وكدمات.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثاره لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

وكانت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس استقبلت، الخميس الماضي، جثامين 4 متوفيين من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث الطريق الدائري الأوسطي الأربعاء الماضي، وهم جميل صدقي 55 عاما، وابنته نادية 30 عاما، وحفدتيه مهارائيل 7 سنوات، ويوستينا 4 سنوات، وكان المتوفون عائدين من مزرعة بالطريق الصحراوي لحضور حفل زفاف نجل المتوفي الأولى، وكانت هذه الرحلة هي الزيارة الأولي لمسقط رأسهم في المنيا منذ عام ونصف.

وشيع المئات من أهالي قرية دلجا جنازة المتوفيين مساء الخميس الماضي، وسط حالة من الحزن الشديد، في الوقت الذي شيع أهالي عدد من العزب التابعة لقرية نجع أبو كريم بمركز ديروط بأسيوط جثامين 7 من الأهالي لقوا مصرعهم في نفس الحادث.