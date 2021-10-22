تكريم وإعفاء من المصروفات لطالبة «تعليم مجتمعي» التحقت بطب المنيا

كرم الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب بجامعة المنيا، الطالبة هاجرعايد محمود، التي التحقت بالفرقة الأولى بكلية الطب العام الجاري، التي تم إعفاؤها من المصاريف وتسكينها بالمدينة الجامعية للطالبات، تقديرا لتميزها وتفوقها في الثانوية العامة، وذلك بعد رحلة من الكفاح والإصرار علي استكمال دراستها التي بدأتها بمدارس التعليم المجتمعي.

وأكد عميد الكلية، خلال التكريم الذي أقيم بتوجيهات الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والأستاذ المساعد بكلية الطب، على استمرار دعم الطالبة «هاجر» وإعفائها سنويا من مصاريف الكتب والدراسة، شريطة استمرارها في التميز والتفوق حتى انتهاء تعليمها الجامعي.

والد الطالبة يشكر محافظ المنيا

من جانبه، قدم عايد محمود، والد الطالبة، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم، والدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية، وحسن شحاتة، مدير التعليم المجتمعي، ومحمود الصفتي، مدير العلاقات العامة بالإدارة، لاهتمامهم بمساندة «هاجر» خلال الفترة الماضية، وتكريمها من المحافظة والجامعة، التي أعفتها من المصاريف ومنحتها إقامة بالمدينة الجامعية.

مدير تعليم أبو قرقاص يشكر المجلس القومي للمرأة

ووجه حسن شحاتة، مدير التعليم المجتمعي بأبو قرقاص، الشكر للمجلس القومي للمرأة، لمساندة السيدات في جميع المجالات، والسعي لتكريم الطالبة هاجر، موضحا أنها التحقت بالتعليم المجتمعي في المرحلة الإبتدائية بعد أن كانت متسربة من التعليم، حتى تمكنت بعد رحلة من الكفاح والإصرار من الالتحاق بكلية طب المنيا، لحصولها علي مجموع كبير في الثانوية العامة.

وحصلت «هاجر» على مجموع 91.83% بالثانوية العامة شعبة علمي علوم والتحقت بكلية الطب، وهي خريجة المدرسة الصديقة للفتيات، حيث تضم المنيا 16 مدرسة صديقة للفتيات بينها مدارس أنشأت من خلال المجلس القومي للمرأة وجمعيات آهلية.