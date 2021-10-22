«مياه المنيا»: رصد كميات الاستهلاك بالعدادات وحسابها بالسعر التراكمي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، أنها بصدد رصد كميات الاستهلاك المتراكمة بعدادات المياه وحسابها على السعر التراكمي.

تصفية عدادات المياه من التراكمات الخاصة بالاستهلاك

أوضحت مصادر بالشركة، أن هذا القرار يأتي لتصفية عدادات المياه من التراكمات الخاصة بالاستهلاك دون تحميل أي زيادات على المواطنين، على أن يتم تقسيط المبالغ التراكمة على حسب طلب العميل، كما تتيح الشركة للعميل تسجيل القراءة الشهرية الخاصة من خلال تطبيق «قراءتي»، الذي أنشأته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الفترة الماضية.

وطالبت الشركة المواطنين بالتأكد من القراءة الموجودة في عدادات المياه ومطابقتها مع القراءة المدونة بآخر فاتورة، وفي حال عدم تطابق القراءة مع الفاتورة يتم التواصل مع خدمة العملاء في المنطقة التابع لها العداد أو التسجيل من خلال تطبيق قراءتي بدءا من أول نوفمبر المقبل وحتي يوم 15 من نفس الشهر.

توفير أجهزة «هاند هيلد»

وكانت شركة مياه الشرب بالمنيا، قد وفرت عددا من أجهزة «هاند هيلد»، التي من خلالها يقوم المحصل بطباعة الفاتورة للعميل ومحاسبته عليها، كما توفر هذه الأجهزة خدمة مميزة للعميل، حيث يمكنه تقسيط سعر الفاتورة من خلال دفع مبلغ من قيمة الاستهلاك واستخراج فاتورة بذلك، وترحيل باقي المبلغ لحين تمكنه من السداد.

وتنفذ شركة المياه بالمنيا، حملات توعوية تهدف إلى أهمية ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، حيث تم عمل عرض بسيارة التوعية المجهزة التابعة للشركة، وكذلك عقد ندوات لطلاب المدارس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.