«كلنا واحد» توفر مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة بكل المحافظات

أقيمت شوادر مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية في كل مكان بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق بين مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وكبار الموردين وأصحاب المكتبات الكبرى، حيث ضمت الشوادر كل أنواع المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبنسبة تخفيض تجاوزت الـ30%، بما أدى إلى الإقبال الكبير من قبَل أولياء الأمور لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية.

وجاء في التقرير أن مبادرة «كلنا واحد» التي تم إطلاقها في التاسع من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر يشارك بها 713 منفذًا وفرعًا لكبار الموردين وأصحاب المكتبات ومصانع الزي المدرسي والسلاسل التجارية، حيث تتميز المنتجات المعروضة بأنها مصرية بجودة عالية وتتسم بالوفرة فيستطيع المواطن أن يشتري ما يلزمه من متطلبات أبنائه المدرسية دون تحمل أعباء إضافية فالأسعار في متناول الجميع.

جهود مكثفة لمبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقوم بتقديمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرًا تليفزيونيًا عن جهود وزارة الداخلية، بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال مبادرة «كلنا واحد»، وحسبما جاء في التقرير شهدت كل محافظات الجمهورية جهودًا مكثفة لمبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتوفير المستلزمات المدرسية للشعب بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.

مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي الجديد 2021ـ2022

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي الجديد 2021ـ2022، للطلاب، والمقرر له أن يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وتستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعاً، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، في 15 يناير 2021.