إزاي تفرق بين السمك «الطازة» والفاسد؟.. 12 علامة «خلي بالك منها لما تشتري»

قال المهندس مازن الصواف خبير الاستزراع السمكي، إنَّه خلال فترة الشتاء يزداد نفوق في الأسماك ولذلك لعدم قدرة الأسماك وخاصة «البلطي» على تحمل درجات الحرارة المنخفضة، حيث تتمثل الحرارة المثالية لأسماك البلطي هي 25-30 درجة مئوية.

وتنخفض هذه الدرجات في فصل الشتاء بشكل كبير وملحوظ، حيث يتوقف السمك البلطي عن الغذاء والنمو عند انخفاض الحرارة لدرجة 16-17 درجة، ويعتبر أقصى مدى يستطيع السمك البلطي تحمله هو 10 درجات مئوية بعدها يبدأ حدوث نفوق للسمك إذا استمرت البرودة لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف «الصواف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه مع زيادة أعداد النفوق في الأسماك يجب على المواطنين معرفة كيف يتمّ التفرقة بين السمك الجيد والميت خاصة عند الشراء، للتأكّد من سلامته، مشيرًا إلى أنَّ الأسماك من الأغذية سريعة الفساد لزيادة محتوى الرطوبة فيها وسرعة نشاط البكتريا عليها، موضحًا أنَّ هناك علامات توضح للمستهلك معرفة هل السمك الفاسد من الطازج.

علامات تدل على أن الأسماك طازجة

1- لون العين يجب أن يكون لامع و القرنية واضحة وزاهية وولا يوجد بها عكارة.

2- لون الخياشيم أحمر وردي فاتح.

3- جلد السمك يكون لامع ومتماسك مع اللحم.

4- عند مسك السمكة من رأسها يكون الجسم مستقيم ولا ينحني وهو دليل واضح على أن السمك طازج.

5- له رائحة مقبولة وغير «زنخة».

6- نسبة المادة المخاطية علي جلد السمك تكون قليلة.

7- عند الضغط على جسم السمكة بالأصبع يعود اللحم لوضعه الطبيعي.

علامات فساد الأسماك

1- تغير الرائحة و ظهور روائح كريهة: له رائحة زنخة وغير مرغوبة.

2- تغير لون الخياشيم: لون الخياشيم يكون أحمرًا باهتًا أو غامق جدًا، وهذا لأن الخياشيم في الأسماك تعد من أسرع الأماكن التي تبدأ فيها عملية الفساد.

3- تغير لون الجلد: يتغير من اللون اللامع إلى لون «مطفي» وغامق مع وجود بقع داكنة عليه نتيجة نشاط البكتريا وتحلل الأنزيمات.

4- تغير قوام لحم السمكة: يكون لحم السمكة «طري» وممكن عند الضغط عليه يخرج منه سائل لزج وهذا نتيجة التحلل الذاتي، ويكون سهل انفصال لحم السمكة عن جسمها وعند الضغط عليها بالأصبع يترك أثرا.

5- فقد لمعان العين: نلاحظ أن عين السمكة لونها باهت وغير لامع.