استقرار أسعار الأسماك.. والبلطي بـ37 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، استقرارًا في أسواق العبور للجملة، التي لم تشهد أي تحركات منذ أسابيع كثيرة.

وتراوحت أسعار الأسماك البلطي بين 17 و37 جنيهًا، واستقر متوسط سعر الكيلوجرام الواحد عند 27 جنيهًا، حيث تعد أسماك البلطي الأكثر استهلاكا في السوق المصري، كما تراوح سعر كيلو السُبيط بين 110 و170 جنيهًا.

الكابوريا بـ 130 جنيهًا والقاروص بـ100

وبدأت أسعار الأسماك المكرونة المجمدة من 20 إلى 30 جنيهًا، أما الكابوريا فتراوحت بين 30 و130 جنيهًا، والأسماك القاروص بلغت نحو 80 إلى 100 جنيه، والجمبري تراوح بين 90 و170 جنيها للكيلو، بحسب الحجم والنوع.

أسعار الجملة

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفق تجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- أسعار سمك البوري بين 60 و75 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا.

- الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا.

- سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

واستقرت أيضا أسعار الأسماك المجمدة، ليتراوح سعر الكيلو البربون بين 25 و30 جنيهًا، والكيلو مرجان بلغ نحو 19 إلى 25 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

- السردين المجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

- الماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيهًا.

وتراوح سعر استاكوزا البحر الأحمر، التي تعد أغلى أنواع المأكولات البحرية تداولا في الأسواق المصرية، بين 500 إلى 700 جنيه.