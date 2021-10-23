إدراج 194 وحدة ومركزا طبيا ضمن «حياة كريمة» في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إدراج 194 وحدة ومركز طبي ضمن مشروع «حياة كريمة»، واستمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشأت الصحية بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة بالقطاع الصحي، ورفع مستوى المنشآت الصحية.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة، استمرار أعمال التطوير بـ3 مستشفيات مركزية، هي العدوة ومطاي وبنى مزار في شمال المحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة، واستمرار أعمال الإنشاءات في وحدتين صحيتين.

استمرار أعمال التطوير في مستشفيات المنيا

وأكدت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، استمرار أعمال التطوير بمستشفى العدوة المركزي حيث بلغت نسبة التنفيذ 17%، وبلغت نسبة التنفيذ بمستشفى مطاي المركزي 14%، ومستشفى بنى مزار المركزي بلغت نسبة التنفيذ 16%، وتجري أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية التابعة لمركز المنيا، والوحدة الصحية بقرية شيبة بشرق النيل في مركز أبوقرقاص، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضافت أنه جار العمل في رفع كفاءة 8 مستشفيات حميات وصدر، هي حميات العدوة، وحميات مغاغة، وصدر بني مزار، وحميات بني مزار، وحميات سمالوط، وحميات ملوي، وصدر ملوي، وحميات ديرمواس، إضافة إلى رفع كفاءة سكن الأطباء بـ 4 مستشفيات هي الشيخ فضل، والمنيا العام، ومطاي المركزي، ورمد المنيا.

وأوضحت أنه تم إدراج 194 وحدة صحية ومركز طبى ضمن مشروع «حياة كريمة»، وتم الانتهاء من جميع المعاينات، إضافة إلى تسليم 21 وحدة لبدء الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير 192 قرية و757 تابعا داخل 5 مراكز بالمنيا، هي ديرمواس، وأبوقرقاص، وملوي، في جنوب المحافظة، والعدوة ومغاغة في الشمال، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات التي سيستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في المراكز الخمس بقيمة 23 مليار جنيه.