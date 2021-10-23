رفع 600 طن تراكمات مخلفات من أراضي فضاء بالجيزة

وجهت محافظة الجيزة، حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام.

شن حملات بقطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، إضافة إلى شن حملات مماثلة بكل قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

تحويل أراضي فضاء إلى ساحات لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الجيزة، رفع 600 طن تراكمات ومخلفات ورتش من 20 قطعه أرض فضاء غير مسورة بمنطقة الضغط العالي والثروة المعدنية، وتحويل البعض منها إلى ساحات لخدمه القاطنين في المنطقة.

تنفيذ الأعمال من خلال معدات وفرق هيئة النظافة وحي الهرم

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال نُفذت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم، حيث تم الدفع بـ15 معدة متنوعه لرفع المخلفات على مدار يومين، لافتا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

إنشاء أسوار حول الأراضي لعدم إلقاء المخلفات بها

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام، بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.

رابط رفع مخلفات وتراكمات القمامة من منطقة حدائق الأهرام: