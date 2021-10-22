محافظ الجيزة يوقع غرامة على شركة نظافة للتقصير في العمل

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد كوبري المشاة الجديد بشارع المطار بحي شمال، بعد تشغيله للتسهيل على المواطنين والطلاب في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون معوقات .

تركيب لافتات حضارية علي أسوار الكوبري اأستجابة للمواطنين

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة تغطية الأسوار وتركيب لافتات حضارية على أسوار الكوبري استجابة لمطالب المواطنين المقيمين بالعقارات المطلة على كوبري المشاه إلى جانب تطوير مداخل الكوبري بالشكل الأمثل.

الوقوف على أعمال الرصف الجارية بعدد من الشوارع

وتفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الوقوف على أعمال الرصف الجارية بعدد من الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف للعام المالي الجاري .

توقيع غرامات مشددة علي شركة النظافة المسئولة عن القطاع

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي شمال بضرورة توحيد خطوط التنظيم بشارعي الأقصر وبشتيل وهي شوارع تشهد أعمال تطوير مؤكدا توقيع غرامات مشددة على شركة النظافة المسئولة عن القطاع لعدم قيامها بآداء المهام المكلفة بها على أكمل وجه .

سحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس

وكلف المحافظ بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لانتظارها بنهر الطريق بشارع الوحدة مشددآ على حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل على المواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.