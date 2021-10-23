«البيئة»: استخدام الأقمار الصناعية للكشف عن أماكن حرق قش الأرز

تمكنت وزارة البيئة، من خلال المحاور التفتيشية والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة «الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية»، 12 محضرًا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وصل إلى نحو 25,5 ألف طن من 314 موقعًا.

استخدام الأقمار الصناعية في الكشف عن حرق قش الأرز

وأوضحت وزيرة البيئة، ان الوزارة تستخدم أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر؛ لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

فحص نحو 17667 سيارة

ولفتت «فؤاد» إلى تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها؛ للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء؛ ما أسفر عن فحص نحو 17667 سيارة حتى الآن، وتبين مطابقة 14211 سيارة ومخالفة 3456 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مخالفة 1080 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة

وأكدت أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة «الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية»، قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، بالتفتيش على 5709 منشآت صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 345 وتوقف 4284 عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة، ومخالفة 1080 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

11475 نشاطًا توعويًا للمزارعين بمخاطر حرق قش الأرز

وتستمر وزارة البيئة في أداء دورها التوعوي، إذ نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة، 11475 نشاطًا توعويًا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، 314 بلاغًا تنوع بين حرق قش أزر ومخلفات بلدية.