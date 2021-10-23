التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم أعلى «الدائري» بشبرا

أمرت النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، بالتصريح بدفن شخص لقي مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أعلى الطريق الدائري في اتجاه القاهرة، بالقرب من نزلة بهتيم، بدائرة قسم ثاني شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم ووفاة شخص بشبراو

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم ووقوع متوف أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث بين كل من سيارة ربع نقل قيادة «محمد ر ع»، 33 سنة، ومقيم بلبيس شرقية، وسيارة ملاكي قيادة «محمد ن»، 30 سنة، مقيم في الحي التاسع الشروق القاهرة، ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة «شريف ع ح»، 17 سنة، بائع خضار، ومقيم ميت حلفا مركز قليوب، توفي متاثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

تحريات المباحث

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اصطدمت بمركبة التروسيكل من الخلف، وقامت بدوران للخلف وتصادف قدوم السيارة الثانية فاصطدم بها، وبعد توقيع الكشف الطبي على جثه المتوفى تبين أن الوفاة نتيجه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، إثر إصابته المشار إليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.