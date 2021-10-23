تحرير 126 محضرا و4 مذكرات غلق لمنشآت غذائية مخالفة بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، شن حملات على بعض المنشآت والمحال التجارية في بعض مدن المحافظة، لضبط أي مخالفات حال تواجدها، مشيرا إلى المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ.

ومرت اللجنة على 47 منشأة غذائية، تم خلالها إعدام 692 كجم، و68 لترا لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت لجان المرور 51 محضر نظافة، و75 محضر شهادة صحية، بإجمالي 126 محضراً.

4 مذكرات غلق لمنشآت مخالفة

وجري تحرير 5 محاضر ضبط بوزن 186 كجم و466 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة، كما تم تحرير 4 مذكرات غلق إداري لمنشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

وقال «رخا»، إن الحملات التفتيش على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة يأتي في إطار السعي لتقديم أغذية ومشروبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمدن ووديان المحافظة، موضحا أن اللجنة تشكلت تحت إشراف الدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائي، ووكيل المديرية، وبرئاسة الدكتور أيمن الشناوي مدير ادارة مراقبة الاغذية، وبعضوية مصطفى خليل، مراقب عام الاغذية بالمديرية، وعدد آخر من المفتشين.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة تشن حملات دورية كل أسبوع بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، لمراقبة الأسواق والقضاء علي اي ظاهرة للغش التجاري خاصة فيما يخص محال الأغذية والمشروبات.