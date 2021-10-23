ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر في 3 ثلاجات كبرى بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تفتيشية على الأنشطة التموينية بالعاشر من رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية على الأنشطة التموينية بنطاق المدينة، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم الكبرى بالمدينة، لوجود لحوم مستورده مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 كرتونه لحوم زنه الواحدة منها 20 كيلو جراما، بإجمالي 2 طن لحوم مجهولة المصدر.

رصد 4 مخالفات نقص وزن للخبز

ومرت الحملة على المخابز البلدية بالمدينة، وحررت 4 تقارير مخالفة لوجود نقص وزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، إضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن بأحد المخابز.

250 ندوة عن جريمة ختان الإناث تستهدف 5 آلاف شخص

في سياق آخر، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمُساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلي بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

وأوضح أيمن العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، تنفيذ 250 ندوة عن جريمه ختان الإناث استهدفت 5000 شخص، ما بين أمهات وآباء وأطفال وجد وجدة.

كما قام الأعضاء بالتوعية بخطورة جريمة الختان وتأثيرها على النواحي الاجتماعية والنفسية للإناث، مع توضيح رأي شيخ الأزهر وفتوى دار الإفتاء ورأى الكنيسة بهذا الشأن، ومناقشة القانون الجديد بمعاقبة كل من يختن ومن يطلب الختان ومن يدعو إليه.