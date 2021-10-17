«الاتحاد الأوروبي» يحذر من الجائحة المزدوجة في الشتاء المقبل

حذرت المفوضية الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء من انتشار الفيروسات في الشتاء قد يؤدي على الأرجح إلى «جائحة مزدوجة» تشمل الجمع بين جائحة كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأشارت المفوضية، إلى أن ما يصل إلى 40 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي يفقدون حياتهم كل عام بسبب أسباب متعلقة بالإنفلونزا حتى دون وباء فيروس كورونا.

وناشدت المفوضية، بضرورة الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن التطعيم هو أكثر أشكال الوقاية فاعلية، سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو الأنفلونزا، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite».

موسم الإنفلونزا شهد انخفاض خفيف للغاية العام الماضي بسبب تطبيق قيود كورونا

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن موسم الإنفلونزا شهد انخفاض خفيف للغاية العام الماضي بسبب تطبيق قيود كورونا، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مع إعادة فتح مجتمعاتنا تدريجيًا، كما حذر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من احتمال حدوث «جائحة مزدزجة» تجمع كورونا والإنفلونزا في الأشهر المقبلة، وحثت المواطنين على ضرورة الحصول على لقاحات الإنفلونزا.

أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي من فيروس كورونا

أكدت المفوضية الاتحاد الأوربي للصحة والسلامة، أن طرق تفادي السلامة من حدوث جائحة مزدوجة خلال فصل الشتاء المقبل تتمثل في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يمكن أن تمنع حدوث وباء مشترك بين فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا.

ولفتت المفوضية، إلى أن اللقاح يعد أحدى السبل الرئيسية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو فيروس الإنفلونزا، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة20 ثانية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي عند التحدث مع الآخرين.