إزالة 196 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 15 حالة تعد على أملاك الدولة، منها 13 حالة على مساحة 827 مترا، وحالتين على مساحة 3 أفدنة و19 قيراطا و12 سهما، مشيرا إلى أن إجمالي ما أزيل منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 18 الجارية 196حالة تعد على أملاك الدولة، و70 حالة على أملاك الدولة بمساحة 5336 متراً.

كما تمكنت المحافظة من إزالة 126 حالة على مساحة 44 فدانا، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

محافظ كفر الشيخ: نتعامل مع التعديات بحسم

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة.

ندوات توعوية بأهمية تحصين الثروة الحيوانية والداجنة

في سياق آخر، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات والندوات الإرشادية بعدد من المدارس وبالقرى، لتوعية الطلاب والطالبات والمزارعين وأهالي القرى بأهمية التحصين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وشنت المديرية حملات على الأسواق، حيث تمكنت من ضبط 500 كجم أسماك هارنج مدخنة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1397 لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا، وضبط 20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة وتم تحرير محضر رقم1398لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري.