حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 24-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، غدا الأحد، الموافق 24 أكتوبر في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارا حار على جنوب الصعيد، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة لوجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون خفيف معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 19

طنطا 26 18

شبين الكوم 26 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.