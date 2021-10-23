إصابة 6 أشخاص في حادثي سير في كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق «بسيون - دسوق»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من أشرف اسماعيل محمد، 35 سنة، من الإسكندرية، بجرح متهتك بالوجه، ومصطفى أحمد الكومي، 29 سنة، من الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أشرف إسماعيل، 9 سنوات، بجرح طولي بالجبهة واشتباه كسر باليد اليمنى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

انقلاب موتوسيكل في قلين

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل طريق قلين، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق قلين دسوق، وتم نقل المصابين مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابة كل من إبراهيم عنتر أحمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصادق السيد أحمد 35 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبيد محمود خضر، 45 سنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية دحرور بمركز دسوق، وحالتهم مستقرة.

وحُررت محاضر بالحوادث التي شهدتها المحافظة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.