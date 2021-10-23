إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء تواصل مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي التصدي للبناء على الأراضي الزراعية وتقوم بإزالة التعديات في المهد، وكذلك أي أعمال تشوين وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتحرير المخالفات بالرقم القومي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

تعاون بين الوزارات المختلفة

‏القصير أوضح أن هناك تعاون بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، مشيرا إلى أنه لا تهاون إطلاقا في ذلك، وأيضا في محاسبة المسؤولين المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ‏وزير الزراعة يناشد المواطنين بعدم التعدي على الأراضي حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، كما يناشد الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ من خلال الخط الساخن للوزارة 19561 أو 15500 ‏

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رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات

وفي سياق متصل وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة عقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اجتماعا مع مديري إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية.

«الشناوي» ‏أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات وأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي محالاوت للبناء على الأراضي الزراعية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استبعد أمس بعض المسؤولين في مديرية الزراعة بالدقهلية المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.