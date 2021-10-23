خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا للأسبوع السابع على التوالي

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، إذ تجاوزت حاجز الـ85 دولارا للبرميل الواحد، وقاربت أسعار برميل النفط من خام برنت العالمي من الـ86 دولارًا للبرميل الواحد، والتي لم تصل إلى هذا الحد منذ سنوات طويلة.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار خلال تعاملات الأسبوع إلا أن الأسعار العالمية سجلت أعلى نسبة انخفاض خلال تعاملات أمس الجمعة خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمية أعلى سعر لها خلال تعاملات الأسبوع الحالي عند 85.82 دولار للبرميل الواحد يوم الأربعاء الماضي، ليكون أعلى سعر للبرميل خلال الأسبوع ولكنه أنخفض أمس الجمعة ليسجل 85.53 دولار للبرميل، وعاود في الارتفاع مره أخرى ولكنه لم يحقق السعر السابق للانخفاض.

الخام الأمريكي يحقق مكاسب مرتفعة خلال الأسبوع

أما عن أسعار خام غرب تكساس الأمريكي فقد انخفض خلال تعاملات الخميس ولكنه عاود للارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة، حيث أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع قدره 1.53% ليسجل أعلى سعر له الجمعة بقيمة 83.76 دولار للبرميل الواحد.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط من المتوقع استمرار ارتفاعها خلال الفترة مقبلة خاصة مع إقدام العديد من الدول على إلغاء التعامل بالإجراءات الاحترازية وهو ما يعني فتح التعاملات في هذه الدول لأقصى حد له.

وتعززت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، ما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.

ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط​​، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتعزز وضع الخام الأمريكي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينج لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينج إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.