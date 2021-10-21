توقعات بوصول سعر برميل النفط لـ 90 دولاراً خلال شهرين

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع جني بعض المستثمرين أرباحًا من الارتفاع الأخير، رغم أن الطلب القوي في الولايات المتحدة والتحول إلى زيت الوقود من الفحم والغاز وسط ارتفاع الأسعار حد من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.6%، إلى 85.28 دولارًا للبرميل، متراجعةً عن المكاسب السابقة التي أوصلت الخام القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، وارتفع بنسبة 0.9% في اليوم السابق الأربعاء.

أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لشهر ديسمبر بمقدار 33 سنتًا أو 0.4% إلى 83.09 دولارًا للبرميل، واستقر خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر، الذي انتهى يوم أمس الأربعاء، مرتفعا 91 سنتا أو 1.1% بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 في وقت سابق من الجلسة.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتن للأوراق المالية: «شهدنا بعض التصحيح لكن المعنويات العامة ظلت ثابتة حيث لم تحدث زيادات كبيرة في الإنتاج من قبل الولايات المتحدة أو أوبك».

دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام

أضاف المحلل: «قد يصل سعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من هذا العام حيث من المرجح أن يستمر التشديد في أسواق النفط العالمية حيث ستعمل جهود الولايات المتحدة لإزالة الكربون على الحد من الزيادات في الإنتاج بينما سيزداد الطلب مع قيام المزيد من شركات الطاقة بتحويل الوقود من الفحم والغاز».

وارتفعت أسعار النفط الخام مع شح المعروض، مع الحفاظ على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة بطيئة في العرض بدلاً من التدخل لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.

وتعمل مصافي النفط على زيادة الإنتاج لتلبية الزيادة المتزامنة في الطلب في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن تؤدي صيانة المصانع وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تقييد الإمدادات في الربع الرابع.