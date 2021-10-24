«آمنة»: البحيرة حصلت على نصيب كبير في هدية الرئيس للتطوير ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على سير العمل بكافة المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ.

وأشار «آمنة» إلى أن محافظة البحيرة حصلت على نصيب كبير من هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكزها وقراها في إطار المبادرة، حيث وقع الاختيار على 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية، وأكثر من 3900 تابع في 6 مراكز بنطاق المحافظة.

مشروعات «حياة كريمة» في البحيرة

وتابع محافظ البحيرة، أن المشروعات الجارية بمحافظة البحيرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها أعمال إنشاء بقرى مركز أبو حمص ومركز شباب جواد حسني والمركز الطبي بالنميري، ومدارس «بركات، برجل، عبد المنعم حسين بكوم القناطر، مدرسة النميري، القروي، ذكي أفندي، أنور المفتي، عامر جاب الله، بيريدان»، وفي نخلة البحرية والقبلية يتم إنشاء مراكز شباب «صوان، كوم القناطر، أبو كبارية»، ومجمع خدمات ومجمع زراعي في سنتواي، وتبطين ترعة القلع وترعة كوم البوص، وكوبري الزيني وكوبري عبد اللطيف وكوبري المجاهدين بكوم القناطر.

كما يتم متابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز دمنهور، ومنها مبنى الإسعاف في قرية الصفاصيف وموزع كهرباء الأبعادية والمبنى الإداري لمركز شباب الشوكة ونقطة إسعاف قرية الشوكة ومجمع خدمات زراعي بالأبعادية.

رفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب

يأتي ذلك بالإضافة لرفع كفاءة مدرستي الأبعادية الابتدائية والإعدادية، ورفع كفاءة مركز شباب الأبعادية، وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3 كيلو مترات، ووحدة الإسعاف ومجمع الخدمات ومركز طب الأسرة بالأبعادية ومجمع خدمات سنهور ومحطة الصرف الصحي بقرية أبو عاصي، وفي حوش عيسى يجري إنشاء الوحدة الصحية بقرية ريكو.