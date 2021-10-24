حظك اليوم الأحد 24-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحب الكثيرون متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم باستمرار، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يدعم علاقاتك فلا تتردد في قبول دعوة الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 24-10-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم برج الثور 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحذر في ردود أفعالك وفي إدارتك للمواقف ولشئونك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 24-10-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة، ومن المناسب اليوم أن تنظم جهودك وأن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج السرطان 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 24-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم برج الأسد 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء.. الأحباب والأصدقاء يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة، فلا ترفض دعوتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 24-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم برج العذراء 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اللباقة.. رتّب أيضا أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 24-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الميزان 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب وإذا كنت خاليا الوقت مناسب للارتباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 24-10-2021 على الصعيد المهني

فينوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتمهل في شئونك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج العقرب 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحرك بحذر وأن تكون أكثر صبرا في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 24-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية.. كن يقظا لحقوقك وأقوالك، ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم برج القوس 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 24-10-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تسترخي وأن تنظم جهودك ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم برج الجدي 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم انخفاض الطاقة، الشمس تمنحك سحرا وتألقا وتدفعك نحو الاهتمام بمن تحب، فقط لا تتحدث عن خططك أو حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 24-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تنجح في أن تكون مثالا يُحتذى به وتبدو مبادرا.

حظك اليوم برج الدلو 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم باستقرار عاطفي وتشعر بسعادة لبلوغ أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 24-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم برج الحوت 24-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالمرونة.. خاصة أن فينوس في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.