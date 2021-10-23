حظك اليوم السبت 23-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبار سارة وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كافة المستويات، وعليه توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها و حظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 23-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب أيضا لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية، بشرط أن تحافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم تتحسن الأجواء وتحدد جيدا أهدافك وتجتهد، ويمدك الفلك بأفكار ممتازة.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 23-10-2021 على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج السرطان 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة وينفعك ذلك لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 23-10-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم برج الأسد 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة وتتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم برج العذراء 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم برج الميزان 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد في برجك يمنحانك قوة سحر ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج العقرب 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمدك بحضور أخاذ وتعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج القوس 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 23-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الجدي 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 23-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الحظ يمدانك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 23-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت 23-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.