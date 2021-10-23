حظك اليوم برج الحمل السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بشخصيته القوية الطموحة والحالمة، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط.. اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.