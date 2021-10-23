حظك اليوم برج الدلو السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو الذكاء، ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع للغاية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الحظ يمدانك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.