رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:08 ص | السبت 23 أكتوبر 2021
برج الجدي

برج الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي أنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

الشمس في وضع داعم ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

 

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الجمعة 22-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا