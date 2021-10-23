حظك اليوم برج الجدي السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الجدي أنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

الشمس في وضع داعم ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.