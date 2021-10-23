حظك اليوم برج الحوت السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الحوت مبدعة وخلاقة دائما، وأفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.