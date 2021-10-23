مصدر بـ«التموين» ينفي زيادة السلع مع بداية العام الجديد: شائعات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتردد عن زيادة أسعار السلع مع بداية العام الجديد أنباء عارية تماما عن الصحة، وأنه حتى الآن لا توجد أي زيادة على أسعار السلع.

لا زيادة للسلع مع بداية العام الجديد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا زيادة للسلع مع بداية العام الجديد، منوها بأن قائمة أسعار السلع التموينية والمعلنة في جميع منافذ التموين ثابتة وأنه لا يوجد أي تغيير أو زيادة ستطرأ عليها في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن التكهن من قبل البعض بأن هناك زيادة ستطرأ على السلع مع بداية العام الجديد أمر مشكوك فيه ولا يوجد أي بوادر لحدوثه حاليا، خاصة مع استقرار أسعار السلع في السوق، وخاصة السلع التموينية.

استقرار أسعار السلع الغذائية في منافذ التموين

وأشار المصدر إلى وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية بكل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتي» دون أي زيادات، فضلا عن توافر مخزون استراتيجي من جميع السلع في مخازن الشركة القابضة.

وأكد المصدر أن هناك توجيهات مشددة صادرة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على كل كل فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، 28 سلعة تموينية تضخها شهريا لجميع منافذ التموين، وهي كالتالي:

قائمة السلع التموينية وأسعارها

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.