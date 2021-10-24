حظك اليوم برج العذراء الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اللباقة.. رتّب أيضا أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.