حظك اليوم برج الميزان الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب وإذا كنت خاليا الوقت مناسب للارتباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.