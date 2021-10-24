حظك اليوم برج العقرب الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، يرفض أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين لديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

فينوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتمهل في شئونك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحرك بحذر وأن تكون أكثر صبرا في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.