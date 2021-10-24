14 نصيحة من «الصحة» للمواطنين داخل المولات للوقاية من كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن العديد من الإرشادات التي ينبغي على المواطنين الالتزام بها أثناء التواجد داخل المولات التجارية.

14 نصيحة من وزارة الصحة للمواطنين بشأن المولات التجارية

1 - عدم نسيان المتعلقات الشخصية سواء كحول أو معقم لليدين أو كمامة طبية أو مناديل ورقية عند خروج الفرد من المنزل.

2 - المحافظة على ارتداء الكمامة الطبية بالشكل الصحيح قبل الدخول إلى المول.

3 - الالتزام بالمسافة الآمنة بين الفرد والآخر، والمسافة الآمنة هي التي لا تقل عن متر ونصف المتر.

4 - القيام بتطهير اليدين بشكل مستمر من خلال استخدام مطهر الأيدي أو من خلال الكحول.

5 - عدم لمس العينين أو الفم أو الأنف وذلك بعد لمس الأشياء، بهدف منع انتقال العدوى للفرد.

6 - تجنب السلام سواء بالأيدي أو الأحضان أثناء مقابلة الأصدقاء، حيث يجب الاكتفاء بالسلام عليهم من بعيد.

7 - التأكد من تعقيم الملابس بشكل جيد عند شرائها.

8 - من الأفضل أن يتم شراء الاحتياجات من خلال استخدام كارت الصرف الآلي وليس من خلال النقود الورقية.

9 - عند تناول الطعام داخل المول، يجب أن يتم استخدام الأدوات أمثال الأطباق والملاعق ذات الاستعمال الواحد.

10 - يجب الابتعاد عن مستحضرات التجميل من أجل منع انتقال العدوى.

11 - من الأفضل بقاء كل من كبار السن والأطفال داخل المنزل.

12 - يجب تجنب التواجد سواء داخل المناطق المزدحمة أو المصاعد.

13 - يجب الابتعاد عن لمس الأسطح قرد الإمكان من أجل الوقاية من انتقال فيروس كورونا «كوفيد - 19».

14 - في حالة الشعور بأي أعراض المرض، سواء ارتفاع درجات الحرارة أو فدان لحساتي الشم والتذوق أو وجود أي أعراض تنفسية أو رشح، جيب في هذه الحالة تجنب الخروج تماما من المنزل.