الكشف على 1150 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة في الأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الكشف الطبي المجاني علي 1150 مريضا مجانا

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي (الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1150 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 3 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.