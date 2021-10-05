هيئة الكتاب تصدر «سقوط الفانتوم» في ذكرى نصر أكتوبر

أصدَرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، كتاب «سقوط الفانتوم» من مذكرات اللواء طيار فكري الجندي عن بطولات وأسرار الطيران المصري على جبهة الحولان في أكتوبر 1973، إعداد صلاح البيلي، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء في الكتاب، إنَّ نصر أكتوبر كان عبورًا من عصر لعصر، واستعادة لقوة وبطولة الجيش المصري ليظل جيشنا عقدة الأعداء، وهم يدركون أنَّ المواجهة المباشرة مع المصريين لن تعني لهم غير الهزيمة.

الكتاب يضم 9 فصول حول بطولات الطيران المصري

ينقسم الكتاب إلى 9 فصول، تتحدث عن بطولات سرب الطيران المصري على جبهة الجولان السورية في ملحمة العبور العظيم سنة 1973، يوم نجح المصريون في قطع ذراع إسرائيل الطويلة وتحطيم وهم أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر.

ويأتي في الكتاب: «في اليوم السابع من القتال الثاني عشر من أكتوبر، أرسل الملحق العسكري المصري في دمشق، وكان يعرف بضابط الاتصال العقيد محمد بسيوني، أرسل برقية إلى مركز القيادة الرئيسى في مصر مفادها (أسقط اليوم المقدم طيار محمد فكري الجندي طائرة فانتوم) وكانت الطائرة الفانتوم حتى ذلك الوقت اكتوبر 73 من أقوى واحدث الطائرات في الترسانة الجوية الأمريكية».

1000 فاعلية لـ«الثقافة» احتفالًا بنصر أكتوبر

وتنظم وزارة الثقافة 1000 فاعلية فنية وفكرية حية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب عروض على قناتها باليوتيوب وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.

وقالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنَّ انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تعبر عن حماسة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات، مؤكّدة الحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة لدى النشء والشباب لترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال كل الوسائل والفنون الإبداعية وذلك لخلق أجيال جديدة أكثر وعياً بقضايا الوطن.