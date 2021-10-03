هيئة الكتاب تترجم كلاسيكيات الأدب العربي للإيطالية.. والبداية بـ10 كتب

اتفقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ومعهد الدراسات الشرقية بروما، على ترجمة 10 كتب مبدئيا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين بشأن ترجمة ونشر الكتب من كلاسيكيات الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية لإثراء الحركة الثقافية.

ترجمة كتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين إلى الإيطالية

تمّ ترجمة وطباعة، كباكورة إنتاج هذا الاتفاق، كتاب «في الشعر الجاهلي» لعميد الأدب العربي طه حسين وترجمته للإيطالية باولا فيفياني، وجاء في هذا الكتاب، أنَّ الأدب العربي في الخمسين سنة الأخيرة، قد انحدر وأصابه المسخ والتشويه بسبب مجموعة احتكرت اللغة العربية وآدابها بحكم القانون، وهذا أمر ليس خليقاً بأمة كالأمة المصرية كانت منذ عرفها التاريخ ملجأ الأدب وموئل الحضارة، عصمت الأدب اليوناني من الضياع، وحمت الأدب العربي من سطوة العجمة وبأس الترك والتتر، وأن اللغة العربية لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم والدين، ولأنها مقدسة فهي لا تخضع للبحث العلمي الصحيح الذي قد يستلزم النقد والتكذيب والإنكار والشك على أقل تقدير.

ترجمة رواية الحرام ليوسف إدريس

كما تمّ ترجمة رواية «الحرام» للكاتب يوسف إدريس التي صوّر فيها حياة عمال التراحيل وهم فئة مهمشة من طبقة الكادحين في المجتمع القروى المصري حينذاك، وبدأت الرواية بالحدث الرئيسي الذي يمثل ذروة العمل وترتبت عليه باقي أحداث الرواية، وترجمتها الدكتورة نجلاء والي.

ترجمة «فجر القصة المصرية» ليحيى حقي

وجار طباعة كتاب «فجر القصة المصرية» للكاتب يحيى حقي وفي هذا الكتاب يؤرخ يحيى حقي للفن القصصي المصري الحديث، حيث كتب عن رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل ومحمد تيمور ومحمود طاهر لاشين وعيسى عبيد وتوفيق الحكيم ، ورواية «عذراء دنشواي» لمحمود طاهر حقي ، وتولت ترجمته كاترينا بيبينتو، كما يجرى التجهيز أيضاً لترجمة وطباعة «ما تراه العيون» للكاتب محمد تيمور.