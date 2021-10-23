غلق 99 ألف مركز دروس خصوصية في أقل من عام

في أقل من عام، أغلقت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والشرطة ومديريات التعليم، نحو 99 ألف مركز دروس خصوصية بمختلف المحافظات، مع استمرار حملات المحافظات على سناتر الدروس الخصوصية التي تنشط تزامنا مع الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات مشددة للوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل مع أي مراكز الدروس الخصوصية بالأحياء والمدن والقرى ومواجهة ظاهرة السناتر وغلقها على الفور فهي محظورة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجارٍ التطبيق منذ صدور القرار الوزاري في أول ديسمبر 2020 حتى الآن.

حملات مستمرة

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن حملات الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشرطة مستمرة لمتابعة غلق مراكز الدروس المخالفة، وعدم السماح بأي تجاوزات تحدث، لافتا إلى أن قرار غلق مراكز الدروس ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم التصدي للأماكن التي لا تراعي الإجراءات الاحترازية.

قنوات ومنصات تعليمية للطلاب

وأوضح أن وزارة التعليم تطوِّر التعليم وأتاحت العديد من المنصات والقنوات لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة، حيث المدارس تؤدي دورها لاستيعاب جميع الطلاب والقيام بتطوير العملية التعليمية ويتم توفير منصات وقنوات تعليمية متنوعة أمام الطلاب، وبالتالي لا يوجد داعي لوجود سناتر لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وتسمح بوجود تجمعات، داعيا أولياء الأمور والطلاب إلى الابتعاد عنها ومقاطعة أي سنتر، والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع الوحدة المحلية أو المحافظة التابع لها أو من خلال إرسال رسالة وصورة عبر مبادرة «صوتك مسموع»، حتى يتم التعامل مع المخالفين على الفور بشكل قانوني وغلق المركز ويتم إحالة المخالفة إلى النيابة.

تكليفات للمحافظين

وأشار إلى وجود تكليفات من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين والأجهزة التنفيذية بإزالة الإشغالات، وتكثيف حملات النظافة باستمرار ورفع المخلفات في محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس للحفاظ على المظهر الجمالي ومن أجل بيئة نظيفة، وإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.