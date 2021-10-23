ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة بحركة صادرات 18 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفيينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18345 طناً، تشمل 3220 طن مولاس، و1436 طن يوريا، و3200 طن فوسفات، و7200 طن ملح، و2461 طن رمل، و828 طن أسمنت.

35530 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35530 طناً، تشمل 5819 طن قمح، و8039 طن فول، و8130 طن خردة، و1576 طن خشب زان، و6948 طن حديد، و3500 طن كلوريد إيثلين، و6127 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1518 طناً.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل وزيتون)، وفواكه (رمان وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا وهولندا وإنجلترا وهونج كونج وسنغافورة.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 186 حاوية مكافئة.

128892 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 128892 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123954 طناً.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2546 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3636 شاحنة.