37543 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37543 طن تشمل: 4450 طن رمل و43 طن فلوسبار و10700 طن ملح و3850 طن مولاس و5800 طن يوريا و6500 طن فوسفات و4820 طن صويا و1380 طن نترات أمونيوم.

56978 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56978 طن تشمل: 9417 طن قمح و5400 طن سكر و 1795 طن إبلاكاش و1300 طن رخام و1400 طن بسلة و10755 طن خردة و3027 طن حديد و5000 طن فول و17000 طن سلاج و1884 طن صاج.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 415 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبنجر وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وليمون وكتان وبصل وفول وكراوية) وفواكه (رمان وفراولة وفاكهة متنوعة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وسلوفينيا والهند والصين وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة وهونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 270 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1163 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130310 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 143870 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2385 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4792 شاحنة.