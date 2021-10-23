كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، اليوم، عن موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية بشكل طبيعي بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السعودية خلال الأيام الماضية؛ من فتح مطارات المملكة بكامل طاقتها الاستيعابية أمام حركة الطيران الدولية والمحلية، فضلا عن السماح بالصلاة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة بكامل طاقتهما الاستيعابية وبدون فواصل بين المصلين.

توقعات بفتح الطيران السعودي للعمالة المصرية الشهر المقبل

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية لشكلها الطبيعي قبل جائحة كورونا خاصة أنه قرار سعودي 100%؛ إلا أن كافة التوقعات لموعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية تشير إلى أنه يكون نهاية الشهر الجاري أو خلال نوفمبر المقبل، موضحا أن هناك 6 دول بينها مصر لا تزال السعودية تفرض حظر سفر مواطنيها للمملكة حتى الآن إلا بشروط واستثناءات معينة.

العمالة المصرية المسموح لها بالسفر مباشرة من مصر للسعودية

وأكد المصدر، أن هناك 3 فئات من العمالة المصرية بالسعودية مسموح لها حاليا بالسفر من مصر إلى المملكة مباشرة وهي: العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملون الحاصلون على جرعتي التطعيم بالسعودية، إضافة إلى العاملين المصريين أعضاء هيئة التدريس بالقطاع التعليمي السعودي «مدارس ومعاهد وجامعات» وأسرهم.

ويشار إلى أن السعودية أصدرت في فبراير الماضي، قرارا بتعليق سفر المواطنين المصريين لأراضيها كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا.