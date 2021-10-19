موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. مطارات المملكة تعود للعمل بالكامل

هل تمّ تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟ السؤال الأبرز الذي يدور داخل الشارع المصري حاليًا في ظل الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من فتح كل مطارات المملكة بكامل طاقتها الاستيعابية، وفتح الصلاة بالمسجدين الحرام بمكة المكرمة والنبوي بالمدينة المنورة دون تباعد بين المصلين وبكامل طاقتهما الاستيعابية.

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أنَّ كل الإجراءات تؤكّد أنَّ عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية باتت قريبة للغاية، لافتًا إلى وجود اتصالات بين البلدين لسرعة عودة الرحلات بين مصر والمملكة لوضعها الطبيعي في أقرب وقت.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وحول تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، ذكر المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد موعد محدد حتى الآن، إلا أن هناك أحاديث تدور حاليًا داخل المملكة مفادها أن السعودية سترفع قيود السفر بينها وبين الـ6 دول المعلق سفر مواطنيها إلى السعودية ومنهم مصر بنهاية الشهر الجاري، أو خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

مطارات المملكة مستعدة لاستقبال الرحلات من كل دول العالم

وأشار المصدر، إلى أنَّ المملكة باتت مستعدة لاستقبال جميع الرحلات الجوية من مختلف دول العالم في ظل الاجراءات التي اتخذتها من تطعيم أكثر من 90% من مواطنيها، فضلًا عن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل الأراضي السعودية، موضحًا أنَّ المملكة تدرك جيدًا أنَّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر تحت السيطرة، وأن مصر آمنة صحيًا بدليل سماح السعودية لمواطنيها مايو الماضي بالسفر إلى مصر دون أي قيود.

وأوضح المصدر، أن العاملين بقطاع الطيران المدني المصري، خاصة المتعاملين مع الركاب سواء بالمطارات أو بشركات الطيران حصلوا على جرعتي تطعيم، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي وفرت التطعيم لعموم الشعب المصري بالمجان، واتخذت الإجراءات الصحية اللأزمة التي جعلت مصر تسيطر بنسبة كبيرة على فيروس كورونا وتحوّراته.

يُشار إلى أنَّ السعودية أصدَرت فبراير الماضي، قرارًا بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بشكل مؤقت، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.