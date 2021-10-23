«البيئة»: السحابة السوداء اختفت من سماء مصر منذ 3 سنوات

قال الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة لتلافي وقوع السحابة السوداء التي اختفت من مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، هناك أكثر من 50 محورا للمتابعة والتفتيش على مستوى 5 محافظات وهي الغربية وكفرالشيخ والبحيرة والقليوبية والدقهلية، وهي المحافظات التي تزرع الأرز بشكل أساسي.

توجيه حملات يومية لتتبع وتعقب أي مشكلات

وأضاف «أبوسنة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أن الجهاز يستخدم الأقمار الصناعية ومن خلال الإنذار المبكر يتم معرفة وتتبع أماكن الحرق، واتجاه الرياح، ومن خلال نظام المتابعة يتم توجيه المجموعات التفتيشية خلال الفترة من سبتمبر لنوفمبر، حيث يتم توجيه حملات يومية لتتبع وتعقب أي مشكلات.

تجميع 25 ألف طن قش أرز في يوم واحد فقط

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن الجهاز يتتبع الانبعاثات الخارجة من السيارات، فهذا سبب رئيسي لزيادة نسبة تلوث الهواء، لافتا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية أقرتا برنامجا لتحويل قش الأرز لشيء مفيد يستفيد منها الفلاح، حيث جمعوا 25 ألف طن قش أرز في يوم واحد، بينما الكمية المجمعة منذ سبتمبر الماضي 260 ألف طن تقريبا من خلال مراكز تجميع أنشأتها وزارة البيئة.

استخدامات كثيرة لقش الأرز لصالح المزارعين

ولفت الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إلى أنه يتم الاستفادة من قش الأرز المجمع من خلال عملية تقطيعه واستخدامه في الأعلاف أو أغراض أخرى لها علاقة بالمزارعين، وهناك سوق قائمة على قش الأرز، والوزارة ساهم بمعداتها، وتؤجرها بأسعار رمزية بمراكز التجميع ما ساهم ذلك في عدم وجود السحابة السوداء.