إصابة 9 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالحامول

شهد طريق «القليعة - الحامول»، بالقرب من «عزبة نيل»، بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، حيث جرى رفع حالة الطوارئ داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القليعة الحامول بالقرب من عزبة نيل، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص يجري نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام

فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين من المؤشرات الأولية إصابة 9 أشخاص نتيجة الحادث، وتم إخطار غرفة عمليات صحة كفر الشيخ، لتجري رفع حالة الطوارئ باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، فيما يجري حصر المصابين وإصابتهم وعمل الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث، داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وأسبابه.

مصرع سيدة وإصابة 10 في 3 حوادث متفرقة

وقبل قليل لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة «توكتوك» ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «أبو سكين 7 - العنابر»، بدائرة مركز الحامول.

وفي وقت سابق من اليوم أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، كما ، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل طريق قلين، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.